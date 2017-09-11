42 тыс. граждан намерены проголосовать на выборах президента по месту жительства, а не прописки, - ЦИК

11 сентября 2017, 15:06 Комментарии

На сегодняшний день 42 тыс. граждан намерены проголосовать на выборах президента не по месту прописки, сказала председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабекова11 сентября на заседании Совета безопасности. По ее словам, за 20 дней до дня голосования, назначенного на 15 октября, Государственная регистрационная служба опубликует контрольный список избирателей, 5 октября сформирует окончательный список.

"В участковые избирательные комиссии поступило 42 тыс. заявлений граждан, которые намерены проголосовать по избирательному адресу, то есть не по месту прописки. Больше всего в Оше и Бишкеке. Мы анализируем ход уточнения списка избирателей и связываем это с количеством студентов, обучающихся в городах", - добавила глава ЦИК.