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ДТП уничтожило семью. Отец, мать и двое детей погибли, выжил лишь один сын

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366120_dt...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447159-ru.html

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11 сентября 2017, 14:52       Комментарии

В минувшие выходные на автодороге Кадамджай - Айдаркен произошла авария. В результате столкновения двух автомобилей марки "Мерседес-709" и "Дэу Матиз" погибли четыре человека. По данным УВД Баткенской области, в легковом авто находилась семья.
Правоохранители отметили, что в ДТП погибли глава семейства, мать и двое детей: годовалый ребенок и подросток 15 лет. В живых остался лишь 13-летний сын, сейчас он находится в реанимационном отделении районной больницы.
"По предварительной версии, водитель грузовой автомашины "Мерседес-709" не справился с управлением и врезался в легковое авто. Пассажиры грузового транспорта получили легкие травмы. Водитель задержан по статье 281 ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств") УК КР и водворен в ИВС", - сообщила пресс-секретарь УВД Баткенской области Дамира Юсупова.
В настоящее время ведется следствие. Автомашины поставлены на штрафстоянку, назначен ряд технических экспертиз.

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