Centerra поможет кыргызстанцам в борьбе с онкологией

11 сентября 2017, 14:52 Комментарии

Компания Centerra Gold Inc. выделит 10 миллионов долларов на закупку самого современного оборудования для онкологического центра, заявил премьер-министр Сапар Исаков в ходе визита на рудник "Кумтор".

"Принятое решение говорит о высокой социальной ответственности компании Centerra. Это очень важно, так как в нашей стране ежегодно от онкологических заболеваний умирает около 18 тысяч человек. Выделяемых 10 миллионов долларов хватит, чтобы обеспечить онкологический центр всем необходимым оборудованием, среди которого будет и специальное оборудование, позволяющее обнаруживать и лечить онкологические заболевания на ранней стадии", - сказал он.

Также Сапар Исаков рассказал о том, что средства Фонда рекультивации рудника Кумтор, составляющие на сегодня 23 миллионов долларов будут переведены из юрисдикции иностранного государства под юрисдикцию КР.

"Эти деньги будут работать в интересах отечественной экономики до тех пор, пока они не понадобятся для проведения работ по рекультивации. В ближайшие 8-9 лет объем средств фонда рекультивации будет увеличен до 70 миллионов долларов", - объяснил премьер-министр.

Отметим, в ближайшие дни правительство готовится подписать с Centerra историческое соглашение, касающееся урегулирования экологических споров с золотодобывающей компанией.

В документе, над которым стороны работали больше полутора лет, говориться, что канадская компания намерена создать защиты экологии Иссык-Куля – его финансирование составит 50 миллионов долларов, готова увеличить суммы ежегодных выплат на охрану окружающей среды – с 310 тысяч долларов до 3 миллионов долларов. Кроме того, Centerra выделит 10 млн долларов на проведение совместных с кыргызскими специалистами геологоразведочных работ на площадях вокруг месторождения Кумтор, что, как предполагается, в значительной мере продлит жизнь одноименному производственному проекту.