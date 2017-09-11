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Новости Кыргызстана

42 тыс. граждан намерены проголосовать на выборах президента по месту жительства, а не прописки, - ЦИК42 тыс. граждан намерены проголосовать на выборах президента по месту жительства, а не прописки, - ЦИКСпециалисты из ОАЭ прибудут в Кыргызстан для реализации совместных энергопроектовСпециалисты из ОАЭ прибудут в Кыргызстан для реализации совместных энергопроектов

Президент Атамбаев собирается в Сочи на внеплановую встречу с Путиным

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366126_pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447157-ru.html

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11 сентября 2017, 15:04       Комментарии

Визит главы государства в Сочи планируется на 14 сентября, об это "ВБ" сообщили собственные источники. По их данным, Алмазбек Атамбаев проведет переговоры с Владимиром Путиным по широкому спектру вопросов, касающихся двусторонних отношений.
Как полагают эксперты, встреча на высшем уровне имеет важное значение для более интенсивного развития экономических отношений. Кроме того, главы государств должны обсудить вопросы безопасности в свете быстро меняющейся обстановки на международной арене.

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