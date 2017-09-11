Президент Атамбаев собирается в Сочи на внеплановую встречу с Путиным

11 сентября 2017, 15:04 Комментарии

Визит главы государства в Сочи планируется на 14 сентября, об это "ВБ" сообщили собственные источники. По их данным, Алмазбек Атамбаев проведет переговоры с Владимиром Путиным по широкому спектру вопросов, касающихся двусторонних отношений.

Как полагают эксперты, встреча на высшем уровне имеет важное значение для более интенсивного развития экономических отношений. Кроме того, главы государств должны обсудить вопросы безопасности в свете быстро меняющейся обстановки на международной арене.