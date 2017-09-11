Выпуск ценных бумаг за 8 месяцев пополнил бюджет Кыргызстана на более чем 10 млрд сомов – Минфин

11 сентября 2017, 14:37 Комментарии

Бишкек, 11.09.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. За прошедшие восемь месяцев 2017 года от выпуска государственных ценных бумаг в бюджет Кыргызстана поступило более 10 млрд сомов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов КР.

По ее данным, за период с января по август текущего года от выпуска государственных казначейских векселей (ГКВ) и государственных краткосрочных облигаций (ГКО) в республиканский бюджет поступило средств на сумму 10 млрд 338 млн сомов, из них:

За счет размещения ГКВ - 3 млрд 409,04 млн. сомов, в том числе:

· 3-х месячные ГКВ - 417,94 млн. сом;

· 6-ти месячные ГКВ - 873,10 млн. сом;

· 12-ти месячные ГКВ - 2 млрд 118,00 млн. сомов;

За счет размещения ГКО - 6 млрд 928,99 млн. сомов, в том числе:

· 2-х летние ГКО - 2 млрд 209,97 млн. сомов;

· 3-х летние ГКО - 1 млрд 490,08 млн. сомов;

· 5-ти летние ГКО - 1 млрд 447,83 млн. сомов;

· 7-ми летние ГКО - 1 млрд 781, 11 млн. сомов.

Справка: По данным Национального банка КР, рынок государственных ценных бумаг в Кыргызстане представлен следующими видами:

ГКВ - краткосрочные (3, 6, 12 месяцев) дисконтные государственные ценные бумаги Правительства КР. Номинал 1 ГКВ - 100 сомов. ГКВ выпускаются в бездокументарной форме в виде записей на счетах.

ГКО - долгосрочные государственные ценные бумаги Правительства КР с процентным доходом (купоном) и сроком обращения свыше 1 года. Номинальная стоимость 1 ГКО и параметры выпуска определяются эмитентом в момент выпуска ГКО. ГКО выпускаются в бездокументарной и документарной формах.

КО - государственные ценные бумаги, выпускаемые Министерством финансов в соответствии с утвержденным Правительством КР положением "О порядке выпуска, размещения, обращения и погашения казначейских обязательств Министерства финансов Кыргызской Республики". КО являются именными, документарными ценными бумагами.

Ноты НБКР - это государственные краткосрочные ценные бумаги, которые выпускаются НБКР в безбумажной форме и используются в качестве инструмента денежно-кредитной политики, предназначенного для регулирования денежной массы в обращении. Номинальная стоимость одной ноты составляет 10 тыс сомов. Ноты выпускаются в обращение на срок 7, 14, 28 дня и размещаются с дисконтом, а погашаются по номинальной стоимости. Размещение нот осуществляется на еженедельных аукционах. Право участия в аукционах имеют прямые участники (коммерческие банки и др., заключившие договор с НБКР).

Правительство КР не несет обязательств по нотам НБКР.