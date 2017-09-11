Атамбаев: "Выборы должны пройти чисто"

11 сентября 2017, 14:41 Комментарии

Бишкек, 11.09.17 /Кабар/. Под председательством Президента Кыргызской Республики Алмазбека Атамбаева сегодня, 11 сентября, состоялось заседание Совета безопасности страны, сообщили в аппарате президента.

Открывая заседание, Глава государства подчеркнул особую важность вынесенного на рассмотрение членов Совета безопасности вопроса о подготовке к предстоящим 15 октября 2017 года президентским выборам. "Народ примет итоги выборов, если они пройдут чисто и открыто. Выборы должны пройти чисто", - сказал Алмазбек Атамбаев и предложил предоставить слово докладчикам - вице-премьер-министру Дуйшенбеку Зилалиеву и главе Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Нуржан Шайлдабековой.

Как отметил Дуйшенбек Зилалиев, в целях создания равных условий для всех кандидатов в президенты, а также в целях обеспечения прав избирателей распоряжением Правительства был создан республиканский штаб. По его словам, по итогам проведенных двух заседаний штаба, были даны протокольные поручения руководителям соответствующих госорганов, были определены ответственные лица по обеспечению избирательных участков электроэнергией, финансированием, связью, а также мерами безопасности.

По словам вице-премьер-министра, согласно данным на 8 сентября 2017 года биометрическую регистрацию прошли 3 млн 55 тыс. 442 человека. В списки избирателей включены 2 млн 935 тыс. 293 граждан. Из них 30 тыс.100 человек на предстоящих выборах впервые примут участие в голосовании.

С 1 октября по всем областям страны начнется тестирование системы и техники. За правопорядком на выборах будут следить свыше 9,5 тыс. милиционеров и 9 тыс. представителей добровольных народных дружин. Для обеспечения работы системы по регистрации избирателей на выборах будут привлечены свыше 9,5 тыс. операторов, которые будут обучены в районных центрах.

Финансирование всех расходов, связанных с проведением президентских выборов, будет осуществлено своевременно и в полном объеме. Будут приняты все необходимые меры по дальнейшему совершенствованию функционирования избирательной системы.

Глава Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Кыргызской Республики Нуржан Шайлдабекова в свою очередь рассказала, что в данное время идет активный процесс уточнения граждан в списках избирателей. До 15 сентября будет сформирован контрольный список и 24 сентября вывешен в участковых избирательных комиссиях. До 5 октября Госрегистрационная служба сформирует окончательный список избирателей.

"В процессе уточнения списка избирателей поступило 42 тыс. заявлений граждан, которые намерены проголосовать по избирательным адресам. Больше всего заявлений наблюдается в Оше и Бишкеке. Мы анализируем ход уточнения списка избирателей и связываем определенное увеличение числа избирателей по отдельным городам, областям с тем, что есть студенческая молодежь в этих городах, а также учитывая межобластную миграцию", - сказала Нуржан Шайлдабекова.

Глава ЦИК подчеркнула, что с учетом прошлых ошибок и недочетов приняты меры по улучшению работы со списками избирателей. Так, кардинально актуализирован адресный регистр, создана программа ГИСАР – Геоинформационная система адресного регистра. По ее словам, теперь список избирателей отличается открытостью, постоянной актуализацией данных. "Ранее список вывешивался только перед выборами и во время выборов. Кроме того, было много недоверия к спискам избирателей. Теперь же обеспечена открытость и регулярная актуализация государственного портала, с датой последнего обновления и отражением истории перемещений избирателей. Введены два правила - личная подача заявления по форме №2 и распечатка ее на специальной бумаге с водяными знаками, это исключает ранее применяемые кандидатами или их представителями методы, когда форма №2 была как скрытая форма подкупа", - сказала она.

По ее информации, по ряду категорий избирателей проведена работа с новыми подходами, это касается обеспечения прав избирателей с ограниченными возможностями здоровья. За рубежом созданы 37 избирательных участков, организован сбор биометрических данных, бесплатная постановка на консульский учет. Проведена работа с такими категориями граждан как военнослужащие, пациенты социальных учреждений, граждане, содержащиеся в ИВС системы МВД, системы ГСИН.

Всего в целом по республике и за рубежом функционирует 2375 избирательных участков.

Нуржан Шайлдабекова сообщила, что смета расходов на подготовку и проведение выборов Президента составляет 671 млн 502,1 тыс. сомов, из них на первый тур предусмотрено– 538 млн 830,1 тыс. сомов, на второй тур – 132 млн 672 тыс. сомов.

Глава ЦИК подчеркнула, что предпринимаются все меры по обеспечению бесперебойного и надежного функционирования информационной избирательной системы. "С учетом недостатков прошлых кампаний совершенствовано программное обеспечение, с тем, чтобы данные было легко анализировать и отображать. После проведения тестирования и доработки программного обеспечения ЦИК намерен провести широкую общественную презентацию для кандидатов, их представителей, независимых экспертов и СМИ с тем, чтобы все понимали, что система объективная, работает в бесконтактном автоматическом режиме, система позволяет получить достоверные итоги голосования. Любые внешние воздействия с целью изменить результаты невозможны. Формирование самих данных, которые далее просто суммирует центральный сервер, заканчивается за 7-10 дней до голосования и никакими способами изменить структуру данных невозможно", - сказала она.

Нуржан Шайлдабекова продолжила, что впервые сканированные версии протоколов сразу после ручного подсчета могут быть выложены в автоматическом режиме на сайте ЦИК рядом с итогами данных автоматически считывающих урн. Это произойдет в течение 2-3 часов после завершения голосования. Все это стало возможным благодаря совершенствованию программного обеспечения и изменения формы протокола.

По итогам обсуждения с учетом высказанных замечаний и предложений члены Совета безопасности Кыргызской Республики приняли соответствующее решение.