На Иссык-Куле прошла встреча руководителей налоговых служб государств-участников СНГ и ЕАЭС

11 сентября 2017, 14:49 Комментарии

Бишкек, 11.09.17 /Кабар/. На Иссык-Куле состоялись два международных мероприятия – 24-е заседание Координационного совета руководителей налоговых служб государств-участников СНГ (КСРНС СНГ) и 12-е заседание Консультативного комитета по налоговой политике и администрированию Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщили в пресс-службе ГНС.

В работе заседания Координационного совета руководителей налоговых служб государств-участников СНГ, которое прошло под председательством Государственной налоговой службы Кыргызской Республики, приняли участие руководители и сотрудники налоговых органов Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Молдовы, России, Таджикистана, а также представители Исполнительного комитета СНГ и Базовой организации КСРНС СНГ в лице Финансового университета при Правительстве Российской Федерации.

Председатель ГНС КР Октябрь Абдыкаимов в своей приветственной речи к руководителям Совета отметил решающее значение взаимосвязей и взаимодействия соответствующих государственных институтов СНГ и необходимость их укрепления, особенно в условиях стремительной глобализации мировой экономики.

И в этой связи возрастает роль налоговых органов, деятельность которых должна быть направлена на эффективное взаимодействие в сфере налогового администрирования, обеспечение оперативного и качественного взаимного обмена информацией, а также решение вопросов, возникающих в ходе экономической интеграции государств-участников СНГ.

"Для Кыргызстана данные предпосылки особенно актуальны в связи с вхождением нашей страны в единое экономическое пространство – Евразийский экономический союз. Сегодня налоговые службы наших стран успешно реализуют стоящие перед ними задачи, при этом используя эффективные инновационные подходы в налоговом администрировании. С каждым годом совершенствуются и внедряются новые механизмы и инструменты налогового администрирования, с использованием современных информационных технологий, расширяется перечень оказываемых услуг, упрощаются налоговые процедуры и создаются благоприятные условия для налогоплательщиков", – сказал глава ГНС КР.

Отметим, что в ходе заседания КСРНС были рассмотрены актуальные вопросы взаимодействия государств-участников СНГ в финансово-экономической сфере. Участники обменялись опытом налогового администрирования электронной торговли и применяемых методов взаимодействия с налогоплательщиками, рассмотрели эмблему КСРНС СНГ, а также изменения в налоговом законодательстве государств-членов СНГ, вступивших в силу с 1 января 2017 года.

Также Совет определил основные направления работы на следующий год, утвердил План работы на 2017-2018 годы.

Участники состоявшегося затем 12-го заседания Консультативного комитета по налоговой политике и администрированию ЕЭК обсудили изменения и дополнения, вносимые в Протокол о порядке взимания косвенных налогов и механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте товаров, выполнении работ, оказании услуг, а также в Протокол об обмене информацией в электронном виде между налоговыми органами государств-членов ЕАЭС, Обменялись мнениями по вопросу о концептуальных подходах налогообложения электронной торговли в ЕАЭС.

В работе Консультативного комитета приняли участие руководители и представители налоговых органов государств-членов ЕАЭС и Евразийской экономической комиссии.