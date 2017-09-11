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В Оше проходит выставка-ярмарка российских ВУЗов

Источник:
http://kabar.kg/news/v-oshe-pr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447153-ru.html

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На Иссык-Куле проходит международный форум с участием 10 омбудсменов

В Бишкеке проходит международный форум омбудсменов

11 сентября 2017, 14:56       Комментарии

Ош, 11.09.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В городе Ош с 11 по 16 сентября 2017 года проходит образовательная акция под девизом "Выбирая профессию - выбираешь будущее" с участием представителей ведущих российских вузов.
В рамках образовательной акции состоятся профориентационные встречи в школах с выпускниками, студентами вузов, их родителями, преподавателями школ и университетов. Также состоится выставка-ярмарка вузов России, на которой будут представлены университеты, занимающиеся подготовкой специалистов в сфере IT-технологий, энергетики, машиностроения, разведки и добычи минеральных ресурсов, нефти, газа, сельского хозяйства и переработки сельхозпродукции, строительства, аэрокосмических технологий и другие.
Организаторами мероприятия выступают Общественный фонд "Единство", Ошское городское управление образования, ОГПИ им. А. Мырсабекова. Акция проводится при поддержке Генерального консульства России в городе Ош, представительства Россотрудничества в городе Ош, и будет приурочена к V заседанию ректоров Российско-Кыргызского консорциума технических университетов.
Представители ведущих университетов Российской Федерации расскажут о направлениях подготовки в своих вузах, условиях обучения, о возможностях для студентов в занятиях спортом, проводимых культурных мероприятиях, дальнейшем трудоустройстве выпускников после окончания обучения.
В образовательной акции примут участие ведущие вузы России: Томский политехнический университет; Томский государственный университет; Дальневосточный государственный университет путей сообщения; Кемеровский государственный университет, Костромская сельскохозяйственная академия и другие вузы.

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