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Специалисты из ОАЭ прибудут в Кыргызстан для реализации совместных энергопроектов

 

Фотографии: kabar.kg

 

Источник:
http://kabar.kg/news/spetciali...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447152-ru.html

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11 сентября 2017, 14:58       Комментарии

Бишкек, 11.09.17. /Кабар/. Арабская компания "Масдар" заинтересована в реализации проектов в Кыргызской Республики по возобновляемым источникам электроэнергии.
Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел КР, Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Объединенных Арабских Эмиратах Чынгыз Эшибеков накануне провел встречу с исполнителем директором компании "Масдар" Мохамедом Жамилом Ал Рамахи.
В ходе встречи Эшимбеков представил представителям компании подробную информацию об энергопотенциале Кыргызской Республики. Сторонами были обсуждены перспективы установления и развития сотрудничества по вопросу реализации проектов в области возобновляемых источников электроэнергии. В этой связи Мохамед Жамил Ал Рамахи и эксперты "Масдар" были приглашены в Кыргызстан для изучения возможности установления сотрудничества.
В свою очередь представители энергокомпании пригласили Кыргызскую Республику принять участие в "Неделе устойчивого развития Абу-Даби" в январе 2018 года. Указанное мероприятие собирает на одной площадке 30 тысяч участников энергетического рынка со всего мира и включает в себя представителей государственных органов, крупных бизнесменов, инвесторов и ведущих экспертов.
В рамках "Недели устойчивого развития Абу-Даби" пройдет выставка "Саммит энергии будущего", на которой будут предоставлены последние разработки в области альтернативных источников энергии.

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