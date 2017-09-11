Специалисты из ОАЭ прибудут в Кыргызстан для реализации совместных энергопроектов

11 сентября 2017, 14:58 Комментарии

Бишкек, 11.09.17. /Кабар/. Арабская компания "Масдар" заинтересована в реализации проектов в Кыргызской Республики по возобновляемым источникам электроэнергии.

Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел КР, Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Объединенных Арабских Эмиратах Чынгыз Эшибеков накануне провел встречу с исполнителем директором компании "Масдар" Мохамедом Жамилом Ал Рамахи.

В ходе встречи Эшимбеков представил представителям компании подробную информацию об энергопотенциале Кыргызской Республики. Сторонами были обсуждены перспективы установления и развития сотрудничества по вопросу реализации проектов в области возобновляемых источников электроэнергии. В этой связи Мохамед Жамил Ал Рамахи и эксперты "Масдар" были приглашены в Кыргызстан для изучения возможности установления сотрудничества.

В свою очередь представители энергокомпании пригласили Кыргызскую Республику принять участие в "Неделе устойчивого развития Абу-Даби" в январе 2018 года. Указанное мероприятие собирает на одной площадке 30 тысяч участников энергетического рынка со всего мира и включает в себя представителей государственных органов, крупных бизнесменов, инвесторов и ведущих экспертов.

В рамках "Недели устойчивого развития Абу-Даби" пройдет выставка "Саммит энергии будущего", на которой будут предоставлены последние разработки в области альтернативных источников энергии.