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За 8 месяцев спасательными подразделениями МЧС КР спасены 205 человек

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366121_za...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447151-ru.html

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11 сентября 2017, 14:33       Комментарии

Спасательными подразделениями Министерства чрезвычайных ситуаций за 8 месяцев текущего года было спасено 205 человек, из них при дорожно-транспортных происшествиях - 54, в экстремальных ситуациях – 88, в том числе на водоемах -13, при пожарах - 50 человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Помимо спасенных людей в экстремальных ситуациях, также оказана помощь 597 людям, из них доврачебная помощь - 113, попавшим в безвыходные положения – 141 и помощь во вскрытии заблокированных помещений - 343 человек.
Кроме оказания практической помощи, службами спасения и пожарно-спасательными частями оказана консультативная помощь по телефону 4654 гражданам, обратившимся за помощью.

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