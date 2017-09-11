За 8 месяцев спасательными подразделениями МЧС КР спасены 205 человек

11 сентября 2017, 14:33 Комментарии

Спасательными подразделениями Министерства чрезвычайных ситуаций за 8 месяцев текущего года было спасено 205 человек, из них при дорожно-транспортных происшествиях - 54, в экстремальных ситуациях – 88, в том числе на водоемах -13, при пожарах - 50 человек. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Помимо спасенных людей в экстремальных ситуациях, также оказана помощь 597 людям, из них доврачебная помощь - 113, попавшим в безвыходные положения – 141 и помощь во вскрытии заблокированных помещений - 343 человек.

Кроме оказания практической помощи, службами спасения и пожарно-спасательными частями оказана консультативная помощь по телефону 4654 гражданам, обратившимся за помощью.