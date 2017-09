Правительство и Centerra Gold Inc. подписали новое соглашение по "Кумтору"

11 сентября 2017, 14:29 Комментарии

БИШКЕК, 11 сен - Sputnik. Правительство Кыргызстана и канадская компания Centerra Gold Inc. подписали стратегическое соглашение по проекту "Кумтор", сообщила пресс-служба кабмина.

Соглашение стало результатом продолжительных переговоров и консультаций. Оно создает условия для улучшения экологической ситуации при реализации проекта, отметили в кабмине.

Согласно договоренности, Centerra Gold Inc. берет на себя обязательства, направленные на расширение финансирования природоохранных мероприятий, прежде всего в акватории Иссык-Куля. В создаваемый фонд развития природы будут единовременно внесены 50 миллионов долларов. При этом ежегодный экологический платеж увеличится с 310 тысяч до 3 миллионов долларов.

В рамках реализации рекомендаций экологического международного консультанта компании АМЕС существенно увеличится финансирование мероприятий по охране окружающей среды и на самом руднике, отметили в кабмине. Четко определен механизм дальнейшего формирования Фонда рекультивации проекта "Кумтор", средства которого отныне будут размещаться в финансовых учреждениях Кыргызстана и ежегодно пополняться на 6 миллионов долларов (до 69 миллионов).

Также расширяются рамки социального партнерства. Первым результатом станет создание фонда развития онкологической службы Кыргызстана. Канадские инвесторы выделят на его функционирование 10 миллионов долларов.

Премьер-министр Сапар Исаков отметил, что начинается новый этап реализации проекта "Кумтор", главными приоритетами которого станут экология, расширение масштабов социального партнерства и инвестиций.

"Нам удалось совместно найти выход из непростой ситуации и достичь компромисса. Это будет основой для перезагрузки наших отношений на взаимном доверии и совместных усилиях по дальнейшей эффективной реализации проекта в интересах народа Кыргызстана и всех акционеров компании Centerra Gold Inc.", - добавил Исаков.

Деятельность проекта будет достаточно открытой и прозрачной, пообещали в правительстве.

