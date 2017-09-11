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Правительство и Центерра открыли новый этап реализации проекта "Кумтор"

Источник:
http://kabar.kg/news/pravitel-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447149-ru.html

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Правительство КР и Центерра подписали соглашение по улучшению экологических условий на Кумторе

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11 сентября 2017, 14:31       Комментарии

Бишкек, 11.09.17 /Кабар/. 11 сентября 2017 года в Доме Правительства состоялась церемония подписания Стратегического Соглашения по охране окружающей среды и развитию инвестиций между Правительством Кыргызской Республики с компанией "Центерра Голд Инк.", сообщили в пресс-службе правительства.
Стратегическое Соглашение стало результатом продолжительных переговоров и консультаций и создает условия для улучшения экологической ситуации при реализации проекта "Кумтор".
Компания "Центерра Голд Инк" берет новые обязательства, направленные на расширение финансирования природоохранных мероприятий, в первую очередь в акватории озера Иссык-Куль. В создаваемый Фонд развития природы будут внесены единовременно 50 млн. долл. США. При этом ежегодный экологический платеж увеличивается с 310 тыс. долл. США до 3 млн. долл. США.
В рамках реализации рекомендаций экологического международного консультанта компании "АМЕС" существенно увеличится финансирование мероприятий по охране окружающей среды и на самом руднике.
Четко определен механизм дальнейшего формирования Фонда рекультивации проекта "Кумтор", средства которого отныне будет размещаться в финансовых учреждениях Кыргызской Республики и ежегодно пополняться на 6 млн. долл. США до 69 млн. долларов США.
Расширяются рамки социального партнерства в рамках проекта "Кумтор". Первым результатом будет являться создание Фонда развития онкологической службы Кыргызской Республики. Канадские инвесторы выделяют на функционирование данного Фонда 10 млн. долл. США.
После подписания Стратегического Соглашения Премьер-министр Кыргызской Республики С.Дж.Исаков отметил, что сегодня открывается новый этап реализации проекта "Кумтор", главными приоритетами которого будут являться экология, расширение масштабов социального партнерства и инвестиций. Деятельность проекта будет достаточно открытой и прозрачной. Нам удалось совместно найти выход из непростой ситуации и достичь компромисса. Это будет являться основой для перезагрузки наших отношений, основанных на взаимном доверии и совместных усилиях по дальнейшей эффективной реализации проекта в интересах народа Кыргызстана и всех акционеров компании "Центерра Голд Инк".

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