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Личности сгоревших заживо на Иссык-Куле в "Лексусе" установили по сим-карте

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366117_li...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447148-ru.html

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11 сентября 2017, 13:47       Комментарии

Сотрудники правоохранительных органов установили личности сгоревших в "Лексусе" граждан. Как стало известно, двое из них были жителями города Бишкек и еще двое - города Балыкчы. Как отметили в пресс-службе УВД Иссык-Кульской области, по предварительным данным, все четверо были ранее судимы.
Кроме того, в материалах дела указывается, что двое мужчин приехали к своим друзьям в Балыкчы. После чего они поехали в Тюпский район. В момент аварии они возвращались обратно, однако доехать им не удалось. Автомобиль упал в обрыв и, как ранее отмечали правоохранители, на месте происшествия были обнаружены два мешка с наркотическим веществом.
Напомним, 8 сентября на автодороге Балыкчы - Ананьево -
Каракол произошло дорожно-транспортное происшествие, автомобиль сорвался в обрыв и загорелся. В результате в аварии погибли четыре человека, все они сгорели заживо. Единственными зацепками при опознании тел были госномер автомашины и сим-карта телефона.
"Личности их были установлены при помощи сим-карты. Сначала мы вышли на родственников, а те уже по цепочке передали остальным родственникам и знакомым. За рулем автомашины находился не тот человек, на которого был оформлен автомобиль. Оказывается, машину уже несколько раз перепродавали. Нашли только благодаря сим-карте", - сообщил начальник пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.
Список погибших в аварии:
<li>М. А., 1958 года рождения, житель Бишкека;</li><li>С. А., 1960 года рождения, житель Бишкека;</li><li>О. Н., 1962 года рождения, житель Балыкчы;</li><li>Б. А., 1967 года рождения, житель Балыкчы.</li>

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