Наконец-то! Правительство и "Центерра Голд Инк." подписали новое соглашение

11 сентября 2017, 13:54 Комментарии

Сегодня, 11 сентября, в Бишкеке подписали Стратегическое соглашение по защите окружающей среды и развитию инвестиций между правительством КР и компанией "Центерра Голд Инк.".

Премьер-министр Сапар Исаков назвал этот документ новым этапом отношений. По его словам, в новом соглашении интересы будут акцентированы на экологической составляющей, социальном развитии и инвестиции в республику. Месторождение перестанет быть объектом политических спекуляций.

"С сегодняшнего дня правительство нацелено на то, чтобы "Кумтор" перестал быть политическим проектом. Я думаю, что после этого у нас произойдет некая перезагрузка отношений", - заявил премьер-министр.

Он поблагодарил руководство компании за встречные шаги.

"Это будет являться основой для перезагрузки наших отношений. Мы должны показать всем, что умеем работать как партнеры, получать выгоду и соблюдать интересы всех сторон", - отметил глава правительства.

В свою очередь представитель компании "Центерра Голд Инк." поблагодарил кыргызскую сторону за сотрудничество.

"Это соглашение является всеобъемлющим решением ранее не урегулированных вопросов по "Кумтору", - заявил Скотт Перри.

После подписания документа премьер-министр пригласил руководство компании посетить онкологический центр, на оснащение которого канадская сторона выделила 10 млн долларов.

В рамках документа, компания "Центерра Голд Инк." готова направить 50 миллионов долларов США во вновь создаваемый Фонд развития природы на финансирование мероприятий по охране окружающей среды. Данные средства, в первую очередь, планируется использовать для модернизации и строительства новых современных очистных сооружений в акватории озера Иссык-Куль. Также увеличен ежегодный экологический платеж до 3 миллионов. Согласно предыдущему соглашению, размер платежа составлял 310 тысяч долларов.