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ДТП с Чотбаевым: водитель Mazda признался, что уснул и выехал на встречку

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447146-ru.html

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11 сентября 2017, 13:52       Комментарии

БИШКЕК, 9 сен - Sputnik. Стали известны новые подробности ДТП с генералом Абдыгулом Чотбаевым, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе ГУВД Чуйской области.
Авария произошла 2 сентября на объездной дороге близ села Ивановка Чуйской области. Внедорожник Toyota Land Cruiser столкнулся с Mazda, два человека погибли, семеро пострадали.
"Водитель Mazda признался, что уснул за рулем и поэтому выехал на встречную полосу. Следствие продолжается", - рассказали в пресс-службе.
Следователи ожидают результатов экспертиз, назначенных по факту ДТП.
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