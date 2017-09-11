ДТП с Чотбаевым: водитель Mazda признался, что уснул и выехал на встречку

11 сентября 2017, 13:52 Комментарии

БИШКЕК, 9 сен - Sputnik. Стали известны новые подробности ДТП с генералом Абдыгулом Чотбаевым, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Авария произошла 2 сентября на объездной дороге близ села Ивановка Чуйской области. Внедорожник Toyota Land Cruiser столкнулся с Mazda, два человека погибли, семеро пострадали.

"Водитель Mazda признался, что уснул за рулем и поэтому выехал на встречную полосу. Следствие продолжается", - рассказали в пресс-службе.

Следователи ожидают результатов экспертиз, назначенных по факту ДТП.

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