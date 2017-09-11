В ДТП на дорогах Кыргызстана погибли 504 человека за восемь месяцев

11 сентября 2017, 14:13 Комментарии

БИШКЕК, 9 сен - Sputnik. В ДТП на дорогах Кыргызстана за восемь месяцев текущего года погибли 504 человека, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе Главного управления патрульной милиции МВД.

Среди погибших значатся 60 детей.

За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 589 смертей (93 несовершеннолетних). Таким образом, показатель снизился на 14,4 процента, отметили в пресс-службе.

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