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В ДТП на дорогах Кыргызстана погибли 504 человека за восемь месяцев

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447145-ru.html

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11 сентября 2017, 14:13       Комментарии

БИШКЕК, 9 сен - Sputnik. В ДТП на дорогах Кыргызстана за восемь месяцев текущего года погибли 504 человека, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе Главного управления патрульной милиции МВД.
Среди погибших значатся 60 детей.
За аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 589 смертей (93 несовершеннолетних). Таким образом, показатель снизился на 14,4 процента, отметили в пресс-службе.
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