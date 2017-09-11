Правительство КР и Центерра подписали соглашение по улучшению экологических условий на Кумторе

11 сентября 2017, 13:48 Комментарии

Бишкек, 11.09.17. /Салтанат Абдраева - Кабар/. В правительстве Кыргызстана сегодня состоялось подписание Стратегического соглашения по защите окружающей среды и развитию инвестиций по проекту "Кумтор".

Соглашение подписали с кыргызской стороны премьер-министр Сапар Исаков, с канадской стороны - главное исполнительное лицо компании "Центерра Голд Инк." Скотт Пери.

В ходе церемонии подписания премьер заявил, что правительство уделяет особое внимание экологическим вопросам. "Я думаю, что после этого соглашения произойдет перезагрузка отношений. Хочу особо отметить, что правительство Кыргызстана придает особое значение экологии, так как то, что останется после Кумтора является для нас приоритетом, и мы хотим, чтобы работа Кумтора приносила реальные выгоды народу", - сказал Исаков.

Глава кабмина отметил, что это только начала пути.

По его словам, главными приоритетами будет являться экология, расширение масштабов соцпартнерства и прямых инвестиций. Также он отметил, что деятельность проекта должна быть максимально прозрачной.