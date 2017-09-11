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Спасатели МЧС за 8 месяцев спасли жизни 205 человекСпасатели МЧС за 8 месяцев спасли жизни 205 человекПравительство КР и Центерра подписали соглашение по улучшению экологических условий на КумтореПравительство КР и Центерра подписали соглашение по улучшению экологических условий на Кумторе

Исаков: Кыргызстан нацелен перевести вопрос Кумтора из политической плоскости в производственную

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/isakov-ky...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447143-ru.html

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11 сентября 2017, 13:53       Комментарии

Бишкек, 11.09.17. /Салтанат Абдраева - Кабар/. Кыргызстан нацелен перевести вопрос Кумтора из политической плоскости в производственную. Об этом сегодня на церемонии подписания соглашения по улучшению экологических условий проекта Кумтор заявил премьер-министр КР Сапар Исаков.
"Начиная с сегодняшнего дня Кыргызстан нацелен на то, чтобы перевести вопрос Кумтора из политической плоскости в производственную. Нам удалось найти совместный выход из непростой ситуации и достичь компромисса. Это будет являться основой для перезагрузки наших отношений, основанных на совместных усилиях по дальнейшей эффективной реализации проекта Кумтор", - сказал Исаков.
Премьер отметил, что Правительство и компания Центерра Голд Инк должны доказать всем, что стороны могут работать, как партнеры, получать выгоду и при этом соблюдать интересы всех сторон. "Особенно мы должны соблюсти - сохранение природы", - сказал он.

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