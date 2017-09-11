Исаков: Кыргызстан нацелен перевести вопрос Кумтора из политической плоскости в производственную

11 сентября 2017, 13:53 Комментарии

Бишкек, 11.09.17. /Салтанат Абдраева - Кабар/. Кыргызстан нацелен перевести вопрос Кумтора из политической плоскости в производственную. Об этом сегодня на церемонии подписания соглашения по улучшению экологических условий проекта Кумтор заявил премьер-министр КР Сапар Исаков.

"Начиная с сегодняшнего дня Кыргызстан нацелен на то, чтобы перевести вопрос Кумтора из политической плоскости в производственную. Нам удалось найти совместный выход из непростой ситуации и достичь компромисса. Это будет являться основой для перезагрузки наших отношений, основанных на совместных усилиях по дальнейшей эффективной реализации проекта Кумтор", - сказал Исаков.

Премьер отметил, что Правительство и компания Центерра Голд Инк должны доказать всем, что стороны могут работать, как партнеры, получать выгоду и при этом соблюдать интересы всех сторон. "Особенно мы должны соблюсти - сохранение природы", - сказал он.