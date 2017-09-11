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С начала года спасательными подразделениями МЧС КР спасены 205 человек

 

Фотографии: kabar.kg

     

Источник:
http://kabar.kg/news/s-nachala...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447142-ru.html

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11 сентября 2017, 13:58       Комментарии

Бишкек, 11.09.17. /Кабар/. Спасательными подразделениями Министерства чрезвычайных ситуаций КР за 8 месяцев 2017 года было спасено жизни 205 человек.
Как сообщает пресс-служба МЧС КР, из них при дорожно-транспортных происшествиях - 54 человек, в экстремальных ситуациях – 88 человек, в том числе на водоемах -13 человек, спасено на пожарах - 50 человек.
Помимо спасенных людей в экстремальных ситуациях, также оказана помощь 597 людям, из них доврачебная помощь - 113 человек, попавшим в безвыходные положения – 141 человек, и помощь во вскрытии заблокированных помещений 343 человек.
Кроме оказания практической помощи, службами спасения и пожарно-спасательными частями оказана консультативная помощь по телефону 4654 гражданам, обратившихся за помощью.
Выезды на всего ЧС за 8 месяцев 2017 года -1233, из них осуществлено выезды на ДТП - 118 выездов, на различные внештатные ситуации – 997, на пожары– 41, с подозрением на взрывчатые вещества -5, поиск извлечение утопленников –71 выездов. В целом за 8 месяцев 2017 года спасательными подразделениями МЧС КР спасено 205 человек.

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