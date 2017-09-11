Спасатели МЧС за 8 месяцев спасли жизни 205 человек

11 сентября 2017, 13:54 Комментарии

Спасательные подразделения Министерства чрезвычайных ситуаций за 8 месяцев спасли жизни 205 человек.

Как сообщает 11 сентября пресс-служба МЧС, при дорожно-транспортных происшествиях спасены 54 человека, в экстремальных ситуациях - 88, в том числе на водоемах -13, спасено на пожарах 50 человек.

Также оказана помощь 597 людям, из них доврачебная помощь - 113 человек, попавшим в безвыходные положения - 141 человек и помощь во вскрытии заблокированных помещений 343 человек.

Кроме оказания практической помощи, службы спасения и пожарно-спасательные части оказали консультативную помощь по телефону 4654 гражданам, обратившихся за помощью.

За 8 месяцев совершено 1233 выезда, из них на ДТП - 118 выездов, на различные внештатные ситуации - 997, на пожары - 41, с подозрением на взрывчатые вещества - 5, поиск извлечение утопленников - 71 выезд.