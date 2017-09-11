По Кыргызстану в отдельных районах дожди — прогноз погоды на 12 сентября

11 сентября 2017, 13:57 Комментарии
Прогноз погоды по Кыргызстану на 12 сентября. По сообщению Кыргызгидромета, по республике в отдельных районах дожди, грозы, в высокогорной зоне снег. Ветер западный 4-9 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +11...+16
днем: +21...+26
Таласская область
ночью: +6...+11
днем: +21...+26
Баткенская область
ночью: +11...+16
днем: +23...+28
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +11...+16
днем: +23...+28
Иссык-Кульская область
ночью: +7...+12
днем: +19...+24
Нарынская область
ночью: +3...+8
днем: +19...+24
В Бишкеке возможен дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +13...+15, максимальная температура воздуха днем +23...+25.
Температура воды у северного побережья озера Иссык-Куль днем 10 сентября составила 21,5 градуса, 11 сентября утром составила 19,6 градуса.