По Кыргызстану в отдельных районах дожди — прогноз погоды на 12 сентября

11 сентября 2017, 13:57 Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 12 сентября. По сообщению Кыргызгидромета, по республике в отдельных районах дожди, грозы, в высокогорной зоне снег. Ветер западный 4-9 м/с, местами с порывами до 15-20 м/с. Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +11...+16

днем: +21...+26

Таласская область

ночью: +6...+11

днем: +21...+26

Баткенская область

ночью: +11...+16

днем: +23...+28

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +11...+16

днем: +23...+28

Иссык-Кульская область

ночью: +7...+12

днем: +19...+24

Нарынская область

ночью: +3...+8

днем: +19...+24

В Бишкеке возможен дождь, гроза. Ветер западный 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с. Минимальная температура воздуха ночью +13...+15, максимальная температура воздуха днем +23...+25.

Температура воды у северного побережья озера Иссык-Куль днем 10 сентября составила 21,5 градуса, 11 сентября утром составила 19,6 градуса.