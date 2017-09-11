Город Кант поддержал Омурбека Бабанова

11 сентября 2017, 14:00 Комментарии

Кандидат на пост президента Омурбек Бабанов провел презентацию своей предвыборной программы "Путь вперед!" в городе Кант Чуйской области.

Политик рассказал, что программа состоит из пяти шагов, представленных в виде исторических указов Президента, направленных, на коренные изменения в основных сферах жизнедеятельности нашей страны:

"Новая экономика и социальная политика"

"Эффективное государственное управление"

"Страна без коррупции. Независимая судебная система"

"Безопасная страна"

"Эффективная внешняя политика. Культурное наследие"

"Я выражаю огромную надежду, что жители города Кант будут голосовать за путь вперед. Настало время, когда мы все должны объединиться. Должность президента - это очень ответственная должность, и я осознаю, какая ответственность на мне лежит. Я надеюсь на ваш голос. И обещаю, что выведу страну в топ 10 быстро развивающих стран мира", - сказал Омурбек Бабанов.

Житель села Ново-Покровка Тилек Арыскалый уулу отметил, что пришел поддержать Бабанова от лица всех молодых людей.

"Я очень рад, что здесь собралось очень много людей. Но мне кажется, что соберись здесь все жители Иссык-Аты, поддерживающие этого кандидата, то они не поместились бы на этом стадионе. Нам нужен такой молодой президент, нам нужен реформатор! Если мы хотим продвигаться вперед, мы должны сделать правильный выбор и проголосовать за реального президента. Надеюсь наша страна поддержит Бабанова!" - заявил участник встречи.

Житель города Кант Совет Абдишевич призвал горожан голосовать за лучший Кыргызстан, за реформы и новаторство.