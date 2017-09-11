Канат Исаев: Реформы и изменения в нашей стране может провести только Омурбек Бабанов

11 сентября 2017, 14:00 Комментарии

Депутат Жогорку Кенеша Канат Исаев выступил в поддержку кандидата в президенты Омурбека Бабанова в ходе встречи с жителями города Кант.

Кандидат презентовал программу "Путь вперед!", состоящую из 5 шагов, представленных в виде исторических указов президента, направленных, на коренные изменения в основных сферах жизнедеятельности нашей страны:

"Новая экономика и социальная политика"

"Эффективное государственное управление"

"Страна без коррупции. Независимая судебная система"

"Безопасная страна"

"Эффективная внешняя политика. Культурное наследие"

"Сегодня начало исторических событий. От вашего голоса зависит судьба нашей страны. Будет ли она стоять на месте, как и все эти 26 лет или будет развиваться? Будут ли наши граждане работать где-то на полях Казахстана и России или будут иметь достойную работу у себя на Родине? Что изменилось за эти 26 лет? Это четверть века! Пока не дашь денег, не пойдешь ни в садик, ни в школу, ни в университет, и не сможешь без связей устроиться на работу. Мы много думали о том, кто изменит Кыргызстан и решили, что реформы и изменения в нашей стране может провести только Омурбек Бабанов. Издревле Кыргызстан славился героями. А герои сегодняшнего дня - это те, кто работает во благо народа!" - сказал Канат Исаев.