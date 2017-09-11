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С начала года спасательными подразделениями МЧС КР спасены 205 человекС начала года спасательными подразделениями МЧС КР спасены 205 человек

Канат Исаев: Реформы и изменения в нашей стране может провести только Омурбек Бабанов

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447138-ru.html

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