Маматокторов: Поддержка Жээнбекова - личное дело Камчыбека Ташиева

11 сентября 2017, 13:17 Комментарии

Сегодня в ряде СМИ появилось сообщение о том, что лидеры партии "Ата-Журт" Ташиев и Келдибеков приняли решение поддержать на выборах кандидата в президенты Сооронбая Жээнбекова. Отмечалось, что это решение атажуртовцы приняли на заседании политсовета.

Представитель предвыборного штаба Келдибекова в разговоре с "ВБ" опроверг информацию о консолидированном решении "Ата-Журта" поддержать претендента от власти. Более того, сегодня стало известно, что Торобаев, Мадумаров, Ташиев и Келдибеков отменили съезд новой партии, где должны были принять решение о поддержке единого кандидата в президенты от своего квартета.

"Ответственно заявляю, что кроме Ташиева никто из "четверки" не принимал решения о поддержке Сооронбая Жээнбекова. Переговоры продолжаются, и сейчас рано делать выводы о том, на чьей стороне выступят политики или все-таки они будут баллотироваться сами", - сообщил Шаирбек Маматокторов.

Он также подчеркнул, что если Камчыбек Ташиев и выступил в поддержку одного из кандидатов, то это его личное решение, не связное с партией "Ата-Журт".