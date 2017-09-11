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Маматокторов: Поддержка Жээнбекова - личное дело Камчыбека Ташиева

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366118_ma...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447137-ru.html

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Сооронбай Жээнбеков: Иные популисты без зазрения совести сулят золотые горы, раздают пустые обещания

11 сентября 2017, 13:17       Комментарии

Сегодня в ряде СМИ появилось сообщение о том, что лидеры партии "Ата-Журт" Ташиев и Келдибеков приняли решение поддержать на выборах кандидата в президенты Сооронбая Жээнбекова. Отмечалось, что это решение атажуртовцы приняли на заседании политсовета.
Представитель предвыборного штаба Келдибекова в разговоре с "ВБ" опроверг информацию о консолидированном решении "Ата-Журта" поддержать претендента от власти. Более того, сегодня стало известно, что Торобаев, Мадумаров, Ташиев и Келдибеков отменили съезд новой партии, где должны были принять решение о поддержке единого кандидата в президенты от своего квартета.
"Ответственно заявляю, что кроме Ташиева никто из "четверки" не принимал решения о поддержке Сооронбая Жээнбекова. Переговоры продолжаются, и сейчас рано делать выводы о том, на чьей стороне выступят политики или все-таки они будут баллотироваться сами", - сообщил Шаирбек Маматокторов.
Он также подчеркнул, что если Камчыбек Ташиев и выступил в поддержку одного из кандидатов, то это его личное решение, не связное с партией "Ата-Журт".

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