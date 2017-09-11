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В Ботаническом саду Бишкека пройдет субботник

Источник:
http://kabar.kg/news/v-botsadu...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447136-ru.html

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11 сентября 2017, 13:10       Комментарии

Бишкек, 11.09.17 /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. В ботаническом саду имени Гареева 16 сентября пройдет кампания по очистке территории, сообщается на его официальной странице в Facebook.
Площадку украсят артобъектами, тропы очистят от сухой травы и опавших листьев. Работы в парке будут проходить с 10.00 до 13.00.
На субботник приглашаются все желающие.
"Мы облагораживаем сад. Помощь предстоит самая разнообразная. Вы можете помочь отчистить неизведанные тропы или захотите поработать на экструдере, помочь с подготовлениям к лабиринту или преобразить территорию вокруг пруда", - сообщили в Ботсаде
Ботанический сад — особо охраняемая территория, на которой с научно-исследовательской, просветительной и учебной целью культивируются, изучаются и демонстрируются коллекции живых растений.

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