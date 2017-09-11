Экс-главу КНБ Казахстана приговорили к 7 годам за разглашение госсекретов

11 сентября 2017, 13:16 Комментарии

Бишкек, 11.09.17. /Кабар/. Суд за разглашение государственных секретов и превышение служебных полномочий приговорил к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы бывшего председателя Комитета национальной безопасности РК Нартая Дутбаева, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу Военного суда РК.

Согласно представленной информации, в военном суде Акмолинского гарнизона 24 августа 2017 года был оглашен приговор по уголовному делу в отношении Н. Дутбаева и других лиц. Судебное разбирательство было проведено в закрытом судебном заседании.

Приговором суда Н.Дутбаев был признан виновным в разглашении государственных секретов в соответствии со ст. 172 Уголовного кодекса РК, превышении служебных полномочий (ст. 451 УК РК) и ему назначено наказание 7 лет 6 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Также было внесено представление о лишении Н. Дутбаева воинского звания "генерал-лейтенант" и государственной награды.

Приговоры были оглашены и в отношении других фигурантов данного уголовного дела. В частности, Р. Муратов был признан виновным в совершении аналогичных преступлений (ст. ст.172, 451 УК РК) и ему назначено наказание 5 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Н.Хасен был признан виновным в разглашении государственных секретов (ст. 172 УК РК) и превышении должностных полномочий (ст. 308 УК РК) с назначением наказания 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе. Было внесено представление о лишении его государственной награды.

В свою очередь Е. Нуртаев был признан виновным в пособничестве в разглашении государственных секретов и ему назначено наказание 3 года 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, Нартай Дутбаев, Нурлан Хасен, Ерлан Нуртаев были задержаны 26 декабря 2016 года по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 185 ("Разглашение государственных секретов") и ч. 3 ст. 362 ("Превышение власти и должностных полномочий") Уголовного кодекса РК.

Нартай Дутбаев возглавлял КНБ с 2001 по 2006 годы, позже работал советником президента и руководителем нацкомпании. Один из фигурантов дела - Нурлан Хасен работал в казахстанском посольстве в Италии.