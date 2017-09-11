Доллар США: 68.5522 (+0.0022) 
Евро: 82.7048 (+0.7121) 
Золото: 43.43 $/гр (+0.33) 
Серебро: 0.59 $/гр (+0.02) 
Погода сейчас
малооблачно +26°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Маматокторов: Поддержка Жээнбекова - личное дело Камчыбека ТашиеваМаматокторов: Поддержка Жээнбекова - личное дело Камчыбека ТашиеваВ Ботаническом саду Бишкека пройдет субботникВ Ботаническом саду Бишкека пройдет субботник

Экс-главу КНБ Казахстана приговорили к 7 годам за разглашение госсекретов

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/eks-glavu...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447135-ru.html

Похожие новости

Кыргызстанцы завоевали 7 медалей на чемпионате мира по тогуз коргоолу в Казахстане

Positiff: Граффити-визитка Кызыл-Кии и медали кыргызстанцев в чемпионате мира по тогуз коргоолу в Казахстане

В Казахстане подорожает ГСМ, а что в КР? Мнение эксперта

Более $20 млрд заработали турецкие предприниматели в Казахстане - Н.Назарбаев

Казахстан, Россия и Таджикистан проводят совместные учения

11 сентября 2017, 13:16       Комментарии

Бишкек, 11.09.17. /Кабар/. Суд за разглашение государственных секретов и превышение служебных полномочий приговорил к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы бывшего председателя Комитета национальной безопасности РК Нартая Дутбаева, передает МИА "Казинформ" со ссылкой на пресс-службу Военного суда РК.
Согласно представленной информации, в военном суде Акмолинского гарнизона 24 августа 2017 года был оглашен приговор по уголовному делу в отношении Н. Дутбаева и других лиц. Судебное разбирательство было проведено в закрытом судебном заседании.
Приговором суда Н.Дутбаев был признан виновным в разглашении государственных секретов в соответствии со ст. 172 Уголовного кодекса РК, превышении служебных полномочий (ст. 451 УК РК) и ему назначено наказание 7 лет 6 месяцев лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Также было внесено представление о лишении Н. Дутбаева воинского звания "генерал-лейтенант" и государственной награды.
Приговоры были оглашены и в отношении других фигурантов данного уголовного дела. В частности, Р. Муратов был признан виновным в совершении аналогичных преступлений (ст. ст.172, 451 УК РК) и ему назначено наказание 5 лет лишения свободы с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе. Н.Хасен был признан виновным в разглашении государственных секретов (ст. 172 УК РК) и превышении должностных полномочий (ст. 308 УК РК) с назначением наказания 5 лет лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе. Было внесено представление о лишении его государственной награды.
В свою очередь Е. Нуртаев был признан виновным в пособничестве в разглашении государственных секретов и ему назначено наказание 3 года 6 месяцев лишения свободы с лишением права занимать должности на государственной службе.
Приговор не вступил в законную силу.
Напомним, Нартай Дутбаев, Нурлан Хасен, Ерлан Нуртаев были задержаны 26 декабря 2016 года по подозрению в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 185 ("Разглашение государственных секретов") и ч. 3 ст. 362 ("Превышение власти и должностных полномочий") Уголовного кодекса РК.
Нартай Дутбаев возглавлял КНБ с 2001 по 2006 годы, позже работал советником президента и руководителем нацкомпании. Один из фигурантов дела - Нурлан Хасен работал в казахстанском посольстве в Италии.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум