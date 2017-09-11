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Число жертв мощного землетрясения в Мексике достигло 90 человек

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/chislo-zh...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447134-ru.html

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11 сентября 2017, 13:26       Комментарии

Бишкек, 11.09.17. /Кабар/. Число жертв мощного землетрясения в Мексике достигло 90 человек, сообщает министерство внутренних дел страны.
"Сообщается, что число погибших возросло до 90, из них 71 человек из (штата — ред.) Оахака, 15 — из Чьяпаса и четверо из Табаско", — говорится в заявлении ведомства. В документе также отмечается, что Федеральная комиссия по электроэнергетике (CFE) на 99% восстановила подачу электроэнергии на территории страны и на 90% в штате Оахака.
Ранее сообщалось о 65 погибших.
Землетрясение у берегов Мексики магнитудой 8,2 было зафиксировано в пятницу в 04.49 по времени UTC (07.49 мск). Эпицентр располагался в 119 километрах к юго-западу от населенного пункта Трес-Пикос. Очаг землетрясения находился на глубине 33 километра. Тихоокеанский центр предупреждения о цунами (PTWC) сообщил, что максимальная высота волн при цунами после землетрясения достигла 1 метра.
Источник РИА Новости

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