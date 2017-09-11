Открыта страничка в Интернете кандидата в президенты Жээнбекова

11 сентября 2017, 13:29 Комментарии

Бишкек, 11.09.17 /Кабар/. "Дорогие кыргызстанцы, мы объявляем о запуске официального веб-сайта кандидата в Президенты Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова - http://jeenbekov2017.kg". С таким обращением к гражданам страны обратились создатели странички кандидата.

Созданный ресурс поможет найти всю актуальную и необходимую информацию, касающуюся деятельности Сооронбая Жээнбекова.

На сайте вы можете ознакомиться с достижениями команды Сооронбая Жээнбекова, основными тезисами предвыборной платформы нашего кандидата, прочитать его биографию и оперативно связаться с избирательным штабом, воспользовавшись формой обратной связи в разделе "Контакты".

Мы работаем в направлении активного развития и интерактивного наполнения сайта. Будем рады всем вашим пожеланиями и замечаниям!

Сохраняйте сайт в закладки и отправляйте ссылку http://jeenbekov2017.kg друзьям, чтобы каждый день получать доступ к информационным материалам о кандидате в Президенты Кыргызской Республики Сооронбае Жээнбекове.

По всем возникшим вопросам Вы можете обратиться к представителям Предвыборного штаба кандидата в Президенты Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова, позвонив по следующим номерам:

PR-отдел (0312) 53 33 04

Общественная приемная (0312) 53 33 31

E-mail: s.jeenbekov2017@gmail.com

<ul> <li> Изготовитель: КНИА "Кабар" </li> <li> Адрес: Бишкек, ул. Абдрахманова, 175 </li> <li> </li> <li> Заказано и оплачено из Избирательного фонда кандидата на должность Президента КР Жээнбекова С.Ш. уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надирой. Тираж 1 экземпляр. Дата выпуска: 11.09.2017 г. </li> </ul>