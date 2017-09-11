Задержана женщина, которая несколько месяцев не отдавала бишкекчанину его iPhone 7

11 сентября 2017, 13:36 Комментарии

Бишкек, 11.09.17 /Кабар/. Милиционерами задержана женщина, которая несколько месяцев не отдавала бишкекчанину его сотовый телефон iPhone 7, сообщили в ГУВД столицы.

28-летняя женщина подозревается в мошенничестве. Ее доставили в отделение милиции, начато расследование.

Как сообщается, в милицию с заявлением обратился житель Бишкека и заявил, что малознакомая женщина в июне 2017 года обманным путем взяла у него сотовый телефон iPhone 7, и по сей день отказывалась вернуть телефон владельцу.