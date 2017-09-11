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Задержана женщина, которая несколько месяцев не отдавала бишкекчанину его iPhone 7

Источник:
http://kabar.kg/news/zaderzhan...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447132-ru.html

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11 сентября 2017, 13:36       Комментарии

Бишкек, 11.09.17 /Кабар/. Милиционерами задержана женщина, которая несколько месяцев не отдавала бишкекчанину его сотовый телефон iPhone 7, сообщили в ГУВД столицы.
28-летняя женщина подозревается в мошенничестве. Ее доставили в отделение милиции, начато расследование.
Как сообщается, в милицию с заявлением обратился житель Бишкека и заявил, что малознакомая женщина в июне 2017 года обманным путем взяла у него сотовый телефон iPhone 7, и по сей день отказывалась вернуть телефон владельцу.

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