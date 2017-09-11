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61-летнего соседа подозревают в изнасиловании 8-летней девочки

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366113_61...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447131-ru.html

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11 сентября 2017, 12:47       Комментарии

В селе Кайырма Чуйской области задержан 61-летний мужчина, пытавшийся изнасиловать 8-летнюю девочку. Информацию об этом "ВБ" подтвердили в ГУВД Чуйской области.
По данным правоохранителей, инцидент произошел в минувшие выходные, 9 сентября. С заявлением в милицию обратилась мама пострадавшего ребенка. Она сообщила, что ее дочь в дневное время подверглась попытке изнасилования.
По данному заявлению возбужденно уголовное дело, в тот же день был задержан 61-летний местный житель Б.Б. Однако он свою вину отрицает.
"По этому делу возбужденно уголовное дело по статье 130 УК КР. Под стражу был взят подозреваемый по статье 94 УПК. Он помещен в ИВС на два месяца. Сейчас все необходимые экспертизы назначены, по предварительному осмотру врача, девственная плева не повреждена. Но следы насилия есть, позднее будут известны результаты биологической экспертизы", - сообщил пресс-секретарь ГУВД Чуйской области Нурбек Токтосунов.
В настоящее время ведется следствие.

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