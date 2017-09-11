Доллар США: 68.5522 (+0.0022) 
Евро: 82.7048 (+0.7121) 
Золото: 43.43 $/гр (+0.33) 
Серебро: 0.59 $/гр (+0.02) 
Погода сейчас
малооблачно +26°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Ботаническом саду Бишкека пройдет субботникВ Ботаническом саду Бишкека пройдет субботникЗа попытку изнасилования 13-летней девочки задержан 66-летний мужчина (фото, видео)За попытку изнасилования 13-летней девочки задержан 66-летний мужчина (фото, видео)

МИД настоятельно рекомендует гражданам КР пока отложить поездки во Флориду

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366116_mi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447130-ru.html

Похожие новости

В Оше наградили граждан, оказавших помощь в раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений

МИД призывает кыргызстанцев отказаться от поездок в регионы США, где бушует ураган "Ирма"

Гражданам КР рекомендуют отказаться от поездок во Флориду, Пуэрто-Рико и на Американские Виргинские острова из-за надвигающегося урагана

НЭСК просит граждан не поджигать сухотравие под линиями электропередач

Полиция призвала жителей Флориды не пытаться застрелить ураган "Ирма"

11 сентября 2017, 13:05       Комментарии

Посольство КР в США и Канаде в связи с надвигающимся тропическим ураганом "Ирма", а также объявленным чрезвычайным положением в штате Флорида, Содружестве Пуэрто-Рико и на Американских Виргинских островах рекомендует всем гражданам Кыргызской Республики отказаться от поездок в эти регионы, а проживающим на данных территориях – неукоснительно следовать рекомендациям местных властей.
Контактный номер телефона посольства (для чрезвычайных ситуаций) +1 (202) 256-2924 доступен для граждан Кыргызской Республики круглосуточно.
Напомним, во Флориде объявлено об эвакуации более 6,5 миллиона человек из-за урагана "Ирма". Решение было принято после того, как ураган усилился до четвертой категории по шкале Саффира.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум