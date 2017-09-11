МИД настоятельно рекомендует гражданам КР пока отложить поездки во Флориду

11 сентября 2017, 13:05 Комментарии

Посольство КР в США и Канаде в связи с надвигающимся тропическим ураганом "Ирма", а также объявленным чрезвычайным положением в штате Флорида, Содружестве Пуэрто-Рико и на Американских Виргинских островах рекомендует всем гражданам Кыргызской Республики отказаться от поездок в эти регионы, а проживающим на данных территориях – неукоснительно следовать рекомендациям местных властей.

Контактный номер телефона посольства (для чрезвычайных ситуаций) +1 (202) 256-2924 доступен для граждан Кыргызской Республики круглосуточно.

Напомним, во Флориде объявлено об эвакуации более 6,5 миллиона человек из-за урагана "Ирма". Решение было принято после того, как ураган усилился до четвертой категории по шкале Саффира.