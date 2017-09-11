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Милиция выяснила, кто заживо сгорел в Lexus на Иссык-Куле, — список

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447129-ru.html

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11 сентября 2017, 13:01       Комментарии

БИШКЕК, 11 сен - Sputnik. Милиция установила личности четырех человек, заживо сгоревших в автомобиле на Иссык-Куле, сообщили в пресс-службе областного УВД.
В пятницу, 8 сентября, примерно в 4.45 между селами Григорьевка и Кашат, на 112-м километре трассы Балыкчи - Ананьево - Каракол, на обочину вылетел Lexus RX-300, несколько раз перевернулся и загорелся. Водитель и три пассажира погибли. Из машины выпали два мешка конопли.
По данным иссык-кульского УВД в авто находились:
<ul> <li>М. А. 1958 года рождения, житель Бишкека;</li> <li>С. А. 1960 года рождения, житель Бишкека;</li> <li>О. Н. 1962 года рождения, житель Балыкчи;</li> <li>Б. А. 1967 года рождения, житель Балыкчи.</li> </ul> "Два бишкекчанина приехали в гости к друзьям в Балыкчи. Затем они вместе направились в Тюпский район и вернулись оттуда. По предварительным данным, все четверо ранее судимы", - сообщили в УВД.
Возбуждено уголовное дело по статьям 281 "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспортных средств" и 246 "Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств либо психитропных веществ без цели сбыта" Уголовного кодекса КР.
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