Задержан врач, подозреваемый в попытке изнасилования 12-летней девочки в Кемине

11 сентября 2017, 12:48 Комментарии

Бишкек, 11.09.17 /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. Врач, подозреваемый в попытке изнасилования 12-летней девочки в Кеминской районе, 8 сентября был задержан и водворен в ИВС. Информацию агентству "Кабар" подтвердили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

"Сейчас ждем результаты всех экспертиз. По показаниям девочки, мужчина приходил к ней в палату четыре раза и в последний раз хотел вступить с ней в половую связь, но, оказалось, что у девочки менструация, из-за этого он не стал этого делать", - рассказали в милиции.

Ранее сообщалось, что в милицию поступило заявление от дяди 12-летней девочки, где он рассказал, что 6 сентября врач в Кеминском районе совершил развратные действия в отношении его племянницы, лежавшей в этой больнице на лечении.

По этому факту было возбуждено уголовное дело.

Агентство K-News со ссылкой на дядю девочки сообщало, что этот инцидент произошел 6 сентября примерно в 04:00 в городе Орловке. По его словам, 53-летний врач сделал укол 12-летней девочке. Сообщается, что он начал ее ласкать, а девочка не могла вырваться или закричать, так как была под действием укола.