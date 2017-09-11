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МИД призывает кыргызстанцев отказаться от поездок в регионы США, где бушует ураган "Ирма"МИД призывает кыргызстанцев отказаться от поездок в регионы США, где бушует ураган "Ирма"61-летнего соседа подозревают в изнасиловании 8-летней девочки61-летнего соседа подозревают в изнасиловании 8-летней девочки

Задержан врач, подозреваемый в попытке изнасилования 12-летней девочки в Кемине

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/guvd-zade...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447127-ru.html

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61-летнего соседа подозревают в изнасиловании 8-летней девочки

Врача, обвиняемого в изнасиловании 12-летней девочки, водворили в ИВС

11 сентября 2017, 12:48       Комментарии

Бишкек, 11.09.17 /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. Врач, подозреваемый в попытке изнасилования 12-летней девочки в Кеминской районе, 8 сентября был задержан и водворен в ИВС. Информацию агентству "Кабар" подтвердили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.
"Сейчас ждем результаты всех экспертиз. По показаниям девочки, мужчина приходил к ней в палату четыре раза и в последний раз хотел вступить с ней в половую связь, но, оказалось, что у девочки менструация, из-за этого он не стал этого делать", - рассказали в милиции.
Ранее сообщалось, что в милицию поступило заявление от дяди 12-летней девочки, где он рассказал, что 6 сентября врач в Кеминском районе совершил развратные действия в отношении его племянницы, лежавшей в этой больнице на лечении.
По этому факту было возбуждено уголовное дело.
Агентство K-News со ссылкой на дядю девочки сообщало, что этот инцидент произошел 6 сентября примерно в 04:00 в городе Орловке. По его словам, 53-летний врач сделал укол 12-летней девочке. Сообщается, что он начал ее ласкать, а девочка не могла вырваться или закричать, так как была под действием укола.

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