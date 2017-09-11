В Аламединском районе задержан еще один предполагаемый педофил

11 сентября 2017, 13:01 Комментарии

Бишкек, 11.09.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. ГУВД Чуйской области задержан и водворен в ИВС 66-летний мужчина, обвиняемый в попытке изнасилования 8-летней девочки.

Как сообщили агентству "Кабар" в пресс-службе ведомства, инцидент произошел 9 сентября примерно в 17.30 в селе Кайырма Аламединского района Чуйской области.

"Задержанный мужчина Б.К. является соседом девочки. Там он проживал у своего сына. Заявление в милицию написала мать девочки", - пояснили в ГУВД Чуйской области.

Отмечается, что возбуждено уголовное дело по 130 статье (Насильственные действия сексуального характера) УК КР.

"Результаты экспертизы уже вышли, где говорится, что детская плевра девочки не порвана, но имеются следы покраснения. Мужчина напугал девочку ножом", - добавили в областной милиции.

По информации Би Би Си, впервые за последние десятки лет ураган пятой категории мощности ударил по Кубе, принеся проливные дожди и шквальный ветер.

По данным Национальной службы предупреждения об ураганах в США, сила ветра в 09.00 часов утра по Гринвичу в субботу достигала 249 км/ч, а его эпицентр находился в 190 км к юго-востоку от кубинского города Кайбарьен, который расположен в северной провинции Вилла-Клара.

Предупреждения об урагане по-прежнему остаются в силе в кубинских провинциях Камануэй, Сьего-де-Авила, Санкти-Спиритус, Вилла-Клара и Матансас, а на северо-востоке страны сообщается о наводнениях.