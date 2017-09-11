Россиянка с боевыми патронами пыталась проникнуть в Верховный суд Кыргызстана

11 сентября 2017, 12:33 Комментарии

Бишкек, 11.09.17 /Кабар/. Гражданка России с боевыми патронами пыталась проникнуть в Верховный суд Кыргызстана, сообщили в ГУВД Бишкека.

По ее данным, 40-летняя женщина задержана 8 сентября при досмотре на входе в здание Верховного суда. У нее обнаружены патроны калибра 7.62 мм.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Она водворена в ИВС.

О намерениях женщины не сообщается.

По информации СМИ, задержанная женщина - снайпер из зоны боевых действий на востоке Украины, которая является гражданкой России. При себе она имела патроны от снайперской винтовки.