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Россиянка с боевыми патронами пыталась проникнуть в Верховный суд Кыргызстана

Источник:
http://kabar.kg/news/rossiiank...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447125-ru.html

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11 сентября 2017, 12:33       Комментарии

Бишкек, 11.09.17 /Кабар/. Гражданка России с боевыми патронами пыталась проникнуть в Верховный суд Кыргызстана, сообщили в ГУВД Бишкека.
По ее данным, 40-летняя женщина задержана 8 сентября при досмотре на входе в здание Верховного суда. У нее обнаружены патроны калибра 7.62 мм.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Она водворена в ИВС.
О намерениях женщины не сообщается.
По информации СМИ, задержанная женщина - снайпер из зоны боевых действий на востоке Украины, которая является гражданкой России. При себе она имела патроны от снайперской винтовки.

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