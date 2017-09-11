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В Вашингтоне прошел вечер культуры Кыргызстана

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/v-vashing...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447124-ru.html

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11 сентября 2017, 12:45       Комментарии

Бишкек, 11.09.17. /Кабар/. Посольство Кыргызстана в США и Канаде совместно с Институтом Кеннана в Центре Вудро Вильсона в г.Вашингтон провели вечер культуры Кыргызстана, посвященный современному и традиционному кыргызскому искусству и музыке. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.
Ведущий джаз-ансамбль Кыргызстана "Соленые орешки" представил американской аудитории музыкальные композиции кыргызских композиторов. Перед этим, 3 сентября, группа успешно выступила на сцене легендарного Нью-Йоркского джаз-клуба "Birdland".
На мероприятии также были представлены изделия ремесленников Кыргызстана, в том числе работы Гульмиры Акматовой.
Перед аудиторией выступили Чрезвычайный и Полномочный посол КР в США и Канаде Кадыр Токтогулов, Директор Института Кеннана в Центре Вудро Вильсона Мэтью Рожански и представитель Программы Центральной Азии в Университете Джорджа Вашингтона Мария Розанова-Смит. В выступлениях была дана оценка достижениям Кыргызстана в годы независимости, в том числе краткая ретроспектива развития кыргызского искусства и народного творчества, а также роли кыргызкой женщины в его поддержании.

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