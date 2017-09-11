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В селе Айры-Там Джалал-Абадской области установили освещение на 1,1 млн сомов

Источник:
http://kabar.kg/news/v-sele-ai...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447123-ru.html

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11 сентября 2017, 12:47       Комментарии

Бишкек, 11.09.17. /Тумара Туратбекова – Кабар/. Центральные улицы села Айры-Там Ала-Букинского района Джалал-Абадской области в этом году оснастили освещением на общую сумму 1 млн 100 тыс 811 сомов. Об этом сообщил глава айыл окмоту села Айры-Там Абдыкерим Нурматов.
По его данным, жители села совместно с представительством Европейского союза (ЕС) поставили 78 столбов, для освещения улиц села.
"Ранее на этой территории происходили разного рода преступления, одно из которых - скотокрадство. Также из-за того, что объект находится на границе с Узбекистаном, были зарегистрированы случаи конфликта с соседними жителями. В связи с этим жители села, районная администрация и представительство ЕС установили современные системы освещения, которые также являются энергосберегающими", - добавил Нурматов.
Проект завершен месяц назад, спонсируемый Евросоюз на общую сумму 1 млн 100 тыс 811 сомов, 351 тыс из которых - вклад айыл окмоту и местных жителей.

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