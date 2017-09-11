МИД призывает кыргызстанцев отказаться от поездок в регионы США, где бушует ураган "Ирма"

11 сентября 2017, 12:56 Комментарии

Бишкек, 11.09.17 /Кабар/. МИД Кыргызстана рекомендует своим гражданам отказаться от поездок в регионы США, куда надвигается тропический ураган "Ирма". Как сообщалось, чрезвычайное положение объявлено в штате Флорида, в Содружестве Пуэрто-Рико и на Американских Виргинских островах.

Проживающим на данных территориях кыргызстанцам неукоснительно нужно следовать рекомендациям местных властей об эвакуации до полной нормализации ситуации.

Контактный номер телефона посольства Кыргызстана (для чрезвычайных ситуаций) +1 (202) 256-2924 доступен для кыргызских граждан круглосуточно.

По информации Би Би Си, впервые за последние десятки лет ураган пятой категории мощности ударил по Кубе, принеся проливные дожди и шквальный ветер.

По данным Национальной службы предупреждения об ураганах в США, сила ветра в 09.00 часов утра по Гринвичу в субботу достигала 249 км/ч, а его эпицентр находился в 190 км к юго-востоку от кубинского города Кайбарьен, который расположен в северной провинции Вилла-Клара.

Предупреждения об урагане по-прежнему остаются в силе в кубинских провинциях Камануэй, Сьего-де-Авила, Санкти-Спиритус, Вилла-Клара и Матансас, а на северо-востоке страны сообщается о наводнениях.