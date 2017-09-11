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В Оше наградили граждан, оказавших помощь в раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-oshe-na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447121-ru.html

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11 сентября 2017, 13:02       Комментарии

Ош, 11.09.17. /Ерлан Тургунбаев – Кабар/. В городе Ош сегодня 11 сентября начальник УВД города полковник милиции Кылычбек Жолдошов наградил граждан, оказавших помощь в раскрытии тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом сообщили в пресс-службе УВД города Ош.
Так были награждены "Почетными грамотами" и денежными вознаграждениями четверо граждан. Среди награжденных сотрудник муниципального предприятия "Ош-Тазалык" Айзада Нурбаева, которая 27 августа нашла обезглавленное тело женщины в контейнере.
По словам А.Нурбаевой, в тот несчастный день она как всегда подметала улицу и выкидывала собранный мусор в тот контейнер.
"Мое внимание привлекла сумка, из которой шла кровь и присмотревшись я увидела спрятанную белую кожу чего-то под сумкой, тогда я подумала что это мясо курицы или свинины, а когда приоткрыла сумку то увидела ногу человека. Я сразу же позвонила в правоохранительные органы. После увиденного у меня был сильный шок. Я несколько дней не могла заснуть", - рассказала она.

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