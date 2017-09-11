11 сентября 2017, 12:22 Комментарии

В государственной резиденции Ала-Арча 11 сентября прошло заседание Совета безопасности по вопросам подготовки и проведения выборов президента Кыргызстана, назначенных на 15 октября. В мероприятии участие приняли глава государства Алмазбек Атамбаев, секретарь Совбеза Жениш Разаков, премьер-министр Сапар Исаков, вице-премьер-министр Темир Джумакадыров, генеральный прокурор Индира Джолдубаева, министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев, министр внутренних дел Улан Исраилов, председатель Государственного комитета национальной безопасности Абдиль Сегизбаев.

Вице-премьер Дуйшенбек Зилалиев и председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабекова выступили с докладами.