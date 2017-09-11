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Новости Кыргызстана

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Заседание Совета безопасности по вопросам подготовки и проведения выборов президента

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447119-ru.html

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Сооронбай Жээнбеков: Иные популисты без зазрения совести сулят золотые горы, раздают пустые обещания

11 сентября 2017, 12:22       Комментарии

В государственной резиденции Ала-Арча 11 сентября прошло заседание Совета безопасности по вопросам подготовки и проведения выборов президента Кыргызстана, назначенных на 15 октября. В мероприятии участие приняли глава государства Алмазбек Атамбаев, секретарь Совбеза Жениш Разаков, премьер-министр Сапар Исаков, вице-премьер-министр Темир Джумакадыров, генеральный прокурор Индира Джолдубаева, министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев, министр внутренних дел Улан Исраилов, председатель Государственного комитета национальной безопасности Абдиль Сегизбаев.
Вице-премьер Дуйшенбек Зилалиев и председатель Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабекова выступили с докладами.

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