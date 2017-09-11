Сооронбай Жээнбеков: Иные популисты без зазрения совести сулят золотые горы, раздают пустые обещания

11 сентября 2017, 12:23 Комментарии

Кандидат в президенты Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков во время встречи с избирателями Кочкорского района Нарынской области заявил, что "иные популисты без зазрения совести сулят золотые горы, раздают пустые обещания, скромные достижения преподносят как победу над сложнейшей задачей". "Иногда начинаешь думать о том, что, пожалуй, нелишне было бы иногда и уметь хвастаться, превозносить свои заслуги. Что поделать, если Бог не наделил такими способностями? Никогда не любил хвастовство", - отметил Сооронбай Жээнбеков.

"Немецкий государственный деятель Отто фон Бисмарк утверждал, что "никогда столько не врут, как во время войны, после охоты и до выборов". Сейчас обещания раздаются направо и налево. Я вас призываю не поддаваться пустым обещаниям или искушению продать голос за деньги. Не будем торговать будущим наших детей!" - призвал избирателей кандидат в президенты.

Далее он рассказал, в каком состоянии принял экономику, заняв пост премьер-министра Кыргызстана. "В настоящее время экономический кризис во всем мире продолжает свое наступление. Но, несмотря на это, мы сумели добиться экономического роста. Приведу лишь один пример. Объем экспорта, который в прошлом году упал на 13 процентов, за 7 месяцев нынешнего года вырос на 30 процентов! В апреле 2016 года, когда я только приступил к должности премьер-министра, ВВП упал на 4,9%, промышленность - на 26%. За шесть месяцев 2017 года ВВП вырос на 6,4%, промышленность - на 31,6 процентов", - подчеркнул С.Жээнбеков.

По его словам, Кыргызстана начинает пожинать плоды вступления в Евразийский экономический союз. "Наши трудовые мигранты в России уже обладают равными с местными гражданами правами и имеют возможность устраиваться на хорошие должности, исходя из своих способностей и уровня образования. Мало мигрантов, кто был бы занят на низкоквалифицированной и низкооплачиваемой работе.

Нами выполнена большая работа по интеграции экономики в ЕврАзЭС. Уже готова инфраструктура для экспорта - систему фитосанитарного, ветеринарного контроля приводим в соответствие с международными стандартами, обновлены лаборатории и пропускные пункты на границах. Снят фитосанитарный контроль на границе с Казахстаном", - рассказал Сооронбай Жээнбеков.