Штаб С.Жээнбекова: Дорогие кыргызстанцы, мы объявляем о запуске официального веб-сайта кандидата в президенты

11 сентября 2017, 12:58 Комментарии

Дорогие кыргызстанцы, мы объявляем о запуске официального веб-сайта кандидата в президенты Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова- http://jeenbekov2017.kg. Созданный ресурс поможет найти всю актуальную и необходимую информацию, касающуюся деятельности Сооронбая Жээнбекова.

На сайте вы можете ознакомиться с достижениями команды Сооронбая Жээнбекова, основными тезисами предвыборной платформы нашего кандидата, прочитать его биографию и оперативно связаться с избирательным штабом, воспользовавшись формой обратной связи в разделе "Контакты".

Мы работаем в направлении активного развития и интерактивного наполнения сайта. Будем рады всем вашим пожеланиями и замечаниям!

Сохраняйте сайт в закладки и отправляйте ссылку http://jeenbekov2017.kg друзьям, чтобы каждый день получать доступ к информационным материалам о кандидате в президенты Кыргызской Республики Сооронбае Жээнбекове.

По всем возникшим вопросам вы можете обратиться к представителям предвыборного штаба кандидата в президенты Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова, позвонив по следующим номерам: PR-отдел (0312) 53 33 04, общественная приемная (0312) 53 33 31. E-mail: s.jeenbekov2017@gmail.com

Кымбаттуу кыргызстандыктар! Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер

Сооронбай Жээнбековдун расмий веб-сайты (http://jeenbekov2017.kg) ишке киргенин билдиребиз.

Бул ресурс Сооронбай Жээнбеков, анын ишмердигине байланыштуу акыркы маалыматтар менен таанышып турууга жардам берет.

Сайттан Сооронбай Жээнбековдун командасынын жетишкендиктери, шайлоо алдындагы платформасынын негизги тезистери, ɵмүр таржымалы тууралуу маалыматтарды алып, сайттын "Байланыш" бɵлүмү аркылуу шайлоо штабы менен ыкчам байланыша аласыздар.

Биз сайтты ɵнүктүрүү жана маалыматтар менен толтуруу багытында активдүү иштеп жатабыз. Сиздердин каалооңуздар менен пикириңиздерге кубанычта болобуз.

Сайтты ɵзүңүздɵргɵ сактап алып, http://jeenbekov2017.kg шилтемесин досторуңузга жɵнɵтүңүз да Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер Сооронбай Жээнбеков тууралуу маалыматтар менен камсыз болуп туруңуздар.

Эгерде сизде суроолор жаралса, анда Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер Сооронбай Жээнбековдун шайлоо штабы менен тɵмɵнкү телефон номерлери аркылуу байланышыңыз: PR-бɵлүм (0312) 53 33 04, коомдук кабылдама (0312) 53 33 31. E-mail: s.jeenbekov2017@gmail.com.

Изготовитель: ОсОО АКИ "Кыргызстан", г. Бишкек, ул. Московская, 189.

Заказано и оплачено из избирательного фонда кандидата на должность президента КР Жээнбекова С.Ш. уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надирой.