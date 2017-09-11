Доллар США: 68.5522 (+0.0022) 
Евро: 82.7048 (+0.7121) 
Золото: 43.43 $/гр (+0.33) 
Серебро: 0.59 $/гр (+0.02) 
Погода сейчас
малооблачно +26°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В Аламединском районе задержан еще один предполагаемый педофилВ Аламединском районе задержан еще один предполагаемый педофилМИД призывает кыргызстанцев отказаться от поездок в регионы США, где бушует ураган "Ирма"МИД призывает кыргызстанцев отказаться от поездок в регионы США, где бушует ураган "Ирма"

Штаб С.Жээнбекова: Дорогие кыргызстанцы, мы объявляем о запуске официального веб-сайта кандидата в президенты

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447117-ru.html

Похожие новости

Открыта страничка в Интернете кандидата в президенты Жээнбекова

Заседание Совета безопасности по вопросам подготовки и проведения выборов президента

Акын Идирис Айитбаев прибыл в Ош на подаренном ему президентом Узбекистана автомобиле

Кандидат в президенты С.Жээнбеков провел встречу с избирателями в Кочкорском районе

Пятеро погибли. Два смертельных ДТП произошло на автодороге Бишкек - Ош

11 сентября 2017, 12:58       Комментарии

Дорогие кыргызстанцы, мы объявляем о запуске официального веб-сайта кандидата в президенты Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова- http://jeenbekov2017.kg. Созданный ресурс поможет найти всю актуальную и необходимую информацию, касающуюся деятельности Сооронбая Жээнбекова.
На сайте вы можете ознакомиться с достижениями команды Сооронбая Жээнбекова, основными тезисами предвыборной платформы нашего кандидата, прочитать его биографию и оперативно связаться с избирательным штабом, воспользовавшись формой обратной связи в разделе "Контакты".
Мы работаем в направлении активного развития и интерактивного наполнения сайта. Будем рады всем вашим пожеланиями и замечаниям!
Сохраняйте сайт в закладки и отправляйте ссылку http://jeenbekov2017.kg друзьям, чтобы каждый день получать доступ к информационным материалам о кандидате в президенты Кыргызской Республики Сооронбае Жээнбекове.
По всем возникшим вопросам вы можете обратиться к представителям предвыборного штаба кандидата в президенты Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова, позвонив по следующим номерам: PR-отдел (0312) 53 33 04, общественная приемная (0312) 53 33 31. E-mail: s.jeenbekov2017@gmail.com
Кымбаттуу кыргызстандыктар! Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер
Сооронбай Жээнбековдун расмий веб-сайты (http://jeenbekov2017.kg) ишке киргенин билдиребиз.
Бул ресурс Сооронбай Жээнбеков, анын ишмердигине байланыштуу акыркы маалыматтар менен таанышып турууга жардам берет.
Сайттан Сооронбай Жээнбековдун командасынын жетишкендиктери, шайлоо алдындагы платформасынын негизги тезистери, ɵмүр таржымалы тууралуу маалыматтарды алып, сайттын "Байланыш" бɵлүмү аркылуу шайлоо штабы менен ыкчам байланыша аласыздар.
Биз сайтты ɵнүктүрүү жана маалыматтар менен толтуруу багытында активдүү иштеп жатабыз. Сиздердин каалооңуздар менен пикириңиздерге кубанычта болобуз.
Сайтты ɵзүңүздɵргɵ сактап алып, http://jeenbekov2017.kg шилтемесин досторуңузга жɵнɵтүңүз да Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер Сооронбай Жээнбеков тууралуу маалыматтар менен камсыз болуп туруңуздар.
Эгерде сизде суроолор жаралса, анда Кыргыз Республикасынын президенттигине талапкер Сооронбай Жээнбековдун шайлоо штабы менен тɵмɵнкү телефон номерлери аркылуу байланышыңыз: PR-бɵлүм (0312) 53 33 04, коомдук кабылдама (0312) 53 33 31. E-mail: s.jeenbekov2017@gmail.com.
Изготовитель: ОсОО АКИ "Кыргызстан", г. Бишкек, ул. Московская, 189.
Заказано и оплачено из избирательного фонда кандидата на должность президента КР Жээнбекова С.Ш. уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надирой.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум