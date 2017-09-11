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НЭСК просит граждан не поджигать сухотравие под линиями электропередач

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447116-ru.html

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11 сентября 2017, 12:10       Комментарии

Поджог сухотравия вблизи линий электропередач может оставить без света потребителей, сообщает пресс-служба ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" со ссылкой на чуйский филиал. Как пояснили в компании, в минувшие дни произошло короткое отключение высоковольтной линией 110 Ивановка - Кант из-за того, что местные жители подожгли сухую траву в непосредственной близости от ЛЭП. Так, было зафиксировано 3 очага возгорания под ВЛ.
"Происходит нарушение изоляции, в результате срабатывает автоматическая защита. В случае, если огонь будет большим и поднимется до линии, то это приведет к крупным аварийным отключениям", - сообщили в пресс-службе.
НЭСК просит жителей не устраивать поджоги.

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