НЭСК просит граждан не поджигать сухотравие под линиями электропередач

11 сентября 2017, 12:10 Комментарии

Поджог сухотравия вблизи линий электропередач может оставить без света потребителей, сообщает пресс-служба ОАО "Национальная электрическая сеть Кыргызстана" со ссылкой на чуйский филиал. Как пояснили в компании, в минувшие дни произошло короткое отключение высоковольтной линией 110 Ивановка - Кант из-за того, что местные жители подожгли сухую траву в непосредственной близости от ЛЭП. Так, было зафиксировано 3 очага возгорания под ВЛ.

"Происходит нарушение изоляции, в результате срабатывает автоматическая защита. В случае, если огонь будет большим и поднимется до линии, то это приведет к крупным аварийным отключениям", - сообщили в пресс-службе.

НЭСК просит жителей не устраивать поджоги.