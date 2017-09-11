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Религиозные организации Кыргызстана создали координационный совет для помощи мусульманам Мьянмы

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447115-ru.html

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11 сентября 2017, 12:44       Комментарии

Общественные и религиозные организации Кыргызстана создали координационный совет для помощи мусульманам Мьянмы. Об этом 11 сентября на пресс-конференции в АКИpress сообщил глава Конгресса мусульман Кыргызстана и Средней Азии Бакыт Нурдинов. По его словам, мусульманское сообщество обеспокоено событиями, которые происходят в Мьянме. "В связи с этим, чтобы внести лепту в единство мусульман, общественные и религиозные организации Кыргызстана объединились и объявляют о создании координационного совета", - отметил он.
В данный совет вошли Исламский исследовательский институт, Религиозная организация "Исламский центр", газета "Общество и семья", Конгресс мусульман Кыргызстана и Средней Азии, общественная организация "Мутакаллим", общество "Муслимбиз", аналитический центр "Религия, право и политика", журнал "Умма", Комитет по защите чести и достоинства Кыргызстана, Центр нравственности, этики и культуры "Дил мурок", ТВ "Марва", религиозная организация "Суннот".
Кроме того, участники конференции сообщили об открытии специального счета для сбора средств в помощь пострадавшим в Мьянме. "Координационный совет будет решать, какими путями передать все собранные деньги, которые будут направлены на гуманитарную помощь и продукты для населения", - добавил Б.Нурдинов.
Также участники пресс-конференции призвали СМИ освещать события в Мьянме объективно, нейтрально, не показывать мусульман в негативном свете, и не распространять информацию, которая может угрожать государственной, общественной безопасности страны.

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