Гражданам КР рекомендуют отказаться от поездок во Флориду, Пуэрто-Рико и на Американские Виргинские острова из-за надвигающегося урагана

11 сентября 2017, 12:48 Комментарии

Посольство Кыргызстана в США и Канаде рекомендует гражданам отказаться от поездок в штат Флорида, Пуэрто-Рико и на Американские Виргинские острова. Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел, в данные регионы надвигается тропический ураган Ирма.

Также дипломатическое представительство просит кыргызстанцев, проживающих на данных территориях, неукоснительно следовать рекомендациям местных властей.

Контактный номер телефона посольства (для чрезвычайных ситуаций) +1 (202) 256-2924 доступен для граждан КР круглосуточно.