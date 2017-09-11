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МИД призывает кыргызстанцев отказаться от поездок в регионы США, где бушует ураган "Ирма"МИД призывает кыргызстанцев отказаться от поездок в регионы США, где бушует ураган "Ирма"61-летнего соседа подозревают в изнасиловании 8-летней девочки61-летнего соседа подозревают в изнасиловании 8-летней девочки

Гражданам КР рекомендуют отказаться от поездок во Флориду, Пуэрто-Рико и на Американские Виргинские острова из-за надвигающегося урагана

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447114-ru.html

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11 сентября 2017, 12:48       Комментарии

Посольство Кыргызстана в США и Канаде рекомендует гражданам отказаться от поездок в штат Флорида, Пуэрто-Рико и на Американские Виргинские острова. Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел, в данные регионы надвигается тропический ураган Ирма.
Также дипломатическое представительство просит кыргызстанцев, проживающих на данных территориях, неукоснительно следовать рекомендациям местных властей.
Контактный номер телефона посольства (для чрезвычайных ситуаций) +1 (202) 256-2924 доступен для граждан КР круглосуточно.

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