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ООН предложила Мексике помощь после мощного землетрясения

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366111_oo...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447113-ru.html

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На границе Кыргызстана с Таджикистаном зафиксировано землетрясение в 3,5 балла

11 сентября 2017, 12:17       Комментарии

ООН предложила Мексике помощь в ликвидации последствий мощного землетрясения. Об этом, как пишет Росбалт, говорится в опубликованном на сайте организации заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.
"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш опечален гибелью людей и разрушениями, вызванными землетрясением в провинциях Оахака, Чьяпас и Табаско", - говорится в заявлении.
Дюжаррик добавил, что ООН готова оказать поддержку в случае просьбы мексиканских властей.
В результате землетрясения у берегов Мексики, по последним данным, погибли 90 человек.
Напомним, землетрясение магнитудой 8,2 произошло утром 8 сентября в 96-м км к юго-востоку от города Пихихьяпан. Очаг залегал на глубине 58 км. После землетрясения сейсмологи зафиксировали еще 62 афтершока.

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