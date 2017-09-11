ООН предложила Мексике помощь после мощного землетрясения

11 сентября 2017, 12:17 Комментарии

ООН предложила Мексике помощь в ликвидации последствий мощного землетрясения. Об этом, как пишет Росбалт, говорится в опубликованном на сайте организации заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.

"Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш опечален гибелью людей и разрушениями, вызванными землетрясением в провинциях Оахака, Чьяпас и Табаско", - говорится в заявлении.

Дюжаррик добавил, что ООН готова оказать поддержку в случае просьбы мексиканских властей.

В результате землетрясения у берегов Мексики, по последним данным, погибли 90 человек.

Напомним, землетрясение магнитудой 8,2 произошло утром 8 сентября в 96-м км к юго-востоку от города Пихихьяпан. Очаг залегал на глубине 58 км. После землетрясения сейсмологи зафиксировали еще 62 афтершока.