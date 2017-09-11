Музыка нас связала. В столице США прошел вечер культуры Кыргызстана

11 сентября 2017, 12:32 Комментарии

7 сентября посольство КР в США и Канаде совместно с Институтом Кеннана в Центре Вудро Вильсона в г. Вашингтоне провели вечер культуры Кыргызстана, посвященный современному и традиционному кыргызскому искусству и музыке. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Ведущий джаз-ансамбль Кыргызстана "Соленые орешки" представил американской аудитории музыкальные композиции кыргызских композиторов. Перед этим, 3 сентября, группа успешно выступила на сцене легендарного Нью-Йоркского джаз-клуба Birdland.

На мероприятии также были представлены изделия ремесленников Кыргызстана, в том числе работы Гульмиры Акматовой.

Перед аудиторией выступили Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в США и Канаде Кадыр Токтогулов, директор Института Кеннана в Центре Вудро Вильсона Мэтью Рожански и представитель Программы Центральной Азии в Университете Джорджа Вашингтона Мария Розанова-Смит. В выступлениях была дана оценка достижениям Кыргызстана в годы независимости, в том числе краткая ретроспектива развития кыргызского искусства и народного творчества.