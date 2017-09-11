"Коридор кулаков и пинков". Школьники развлекают себя избиением сверстников

11 сентября 2017, 12:25 Комментарии

В социальных сетях появилось видео, на котором школьники избивают своих же сверстников, выстроившись в живой коридор. Судя по всему, это какой-то "обряд посвящения" - каждый должен пройти через процедуру получения ударов ног и рук.

Как видно на кадрах, те, кто пробегает через толпу ребят, шли на это осознано. Некоторые даже после избиения улыбаются и смеются. Тем временем пользователи социальных сетей осуждают данный случай. Так как это озорство может плохо закончиться, ведь ребята получают удары разной силы, и неизвестно чем все может закончиться.

В правоохранительных органах уже занялись этим делом. Однако, как отмечают блюстители порядка, сначала необходимо выяснить, где происходят данные действия, после чего будут приняты соответствующие меры.