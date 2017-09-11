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Депутат потребовал преподавать теологию в школах "не глазами атеиста"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366112_de...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447110-ru.html

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11 сентября 2017, 12:35       Комментарии

Депутат Торобай Зулпукаров (СДПК) потребовал у Министерства образования поменять взгляды на преподавание теологии в школах, так как Кыргызстан - светская страна. Об этом он сказал сегодня, 11 сентября, на заседании комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша.
По его словам, в настоящее время в стране религию изучают с точки зрения атеистов, а нужно со стороны верующих. "Сейчас в школах изучают, что религию ислам привел к нам пророк Мухаммед, а христианство - Иса. Это неправильно, нужно учить, что эти религии нам посланы Богом", - добавил он.
Также депутат отметил, что искаженная подача религии потом приведет к проблемам в государстве.
А также он добавил, что нужно выпускать книги, которые написаны хорошими авторами, и попросил Минобразования проинформировать, когда будет объявлен тендер на выпуск книг на эту тему.

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