Депутат потребовал преподавать теологию в школах "не глазами атеиста"

11 сентября 2017, 12:35 Комментарии

Депутат Торобай Зулпукаров (СДПК) потребовал у Министерства образования поменять взгляды на преподавание теологии в школах, так как Кыргызстан - светская страна. Об этом он сказал сегодня, 11 сентября, на заседании комитета по бюджету и финансам Жогорку Кенеша.

По его словам, в настоящее время в стране религию изучают с точки зрения атеистов, а нужно со стороны верующих. "Сейчас в школах изучают, что религию ислам привел к нам пророк Мухаммед, а христианство - Иса. Это неправильно, нужно учить, что эти религии нам посланы Богом", - добавил он.

Также депутат отметил, что искаженная подача религии потом приведет к проблемам в государстве.

А также он добавил, что нужно выпускать книги, которые написаны хорошими авторами, и попросил Минобразования проинформировать, когда будет объявлен тендер на выпуск книг на эту тему.