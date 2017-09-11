Врач водворен в ИВС — дело о попытке изнасилования девочки в больнице

11 сентября 2017, 12:18 Комментарии

БИШКЕК, 11 сен - Sputnik. Врач, подозреваемый в попытке изнасилования 12-летней девочки в больнице, водворен в изолятор временного содержания, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

Другие подробности в интересах следствия не разглашаются.

Ранее СМИ сообщили, что в городе Орловке Кеминского района 53-летний врач сделал укол 12-летней девочке, а затем попытался ее изнасиловать. По словам дяди девочки, это случилось 6 сентября.

Как сообщало агентство K-News, сама школьница рассказала, что врач несколько раз заходил к ней в палату и совершил в отношении нее действия сексуального характера, пока она была парализована действием укола. Родственники написали заявление в милицию и ждут результатов судебно-медицинской экспертизы.

В Минздраве назначили служебное расследование, а правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту развратных действий.

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