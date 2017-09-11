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Врач водворен в ИВС — дело о попытке изнасилования девочки в больнице

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447109-ru.html

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Врача, обвиняемого в изнасиловании 12-летней, задержали и поместили в ИВС

11 сентября 2017, 12:18       Комментарии

БИШКЕК, 11 сен - Sputnik. Врач, подозреваемый в попытке изнасилования 12-летней девочки в больнице, водворен в изолятор временного содержания, сообщили корреспонденту Sputnik Кыргызстан в пресс-службе ГУВД Чуйской области.
Другие подробности в интересах следствия не разглашаются.
Ранее СМИ сообщили, что в городе Орловке Кеминского района 53-летний врач сделал укол 12-летней девочке, а затем попытался ее изнасиловать. По словам дяди девочки, это случилось 6 сентября.
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